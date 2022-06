Natte voeten en drukke wegen zijn de grootste zorgen bij project Terheijl

Omwonenden hebben nog steeds hun twijfels bij de komst van luxe villa's aan de zuidkant van Terheijl. Vanmiddag kregen zij het definitieve ontwerp onder ogen in het dorpshuis van Nieuw-Roden.

Tegenstanders vinden dat er met eerder gegeven kritiek en suggesties maar weinig is gedaan. Er zijn onder meer zorgen over de verkeersveiligheid, wanneer een wijk met 34 woningen verrijst.

Weinig inbreng

Joop Bosch van Belangenvereniging Zuidpoort Terheijl ziet de kruising van een weg pal voor zijn huis verschijnen. "Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, zeker als het daar straks druk wordt", zegt hij.

Over het participatieproces (het betrekken van inwoners bij de plannen) is hij ook niet te spreken. "Als ik dit zo zie, is er weinig met onze inbreng gedaan."

Natte voeten

Andere bezoekers van de informatiemiddag in Nieuw-Roden maken zich zorgen over de waterhuishouding in het gebied. "Dit is altijd al een nat gebied geweest", zegt een omwonende. "Als er straks extra gebouwd wordt, zal dat misschien erger worden."

De initiatiefnemer (vastgoedondernemer Gerlof Zuidersma) heeft een architectenbureau in de arm genomen om met een goed plan te komen. De gemeente Noordenveld is er ook nauw bij betrokken.

Lusten en lasten verdelen

Wethouder Jos Darwinkel vindt dat er goed moet worden gekeken hoe de lusten en lasten van het project eerlijk kunnen worden verdeeld. "Verder hoor ik de zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk, waaronder die over de Terheijlsterweg."

Deze weg in Nieuw-Roden staat al niet al te best bekend en zou voor fietsers mogelijk alleen maar gevaarlijker worden als de wijk aan de zuidkant van Terheijl verschijnt. "Er zal door onze mensen van verkeer naar gekeken worden", beloofde Darwinkel vanmiddag.