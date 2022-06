'Zonnepark Zuidvelde zorgt voor tweedeling in omgeving'

Met een 'verklaring van geen bedenkingen' is het zonnepark in Zuidvelde weer een stuk dichterbij. Voor- en tegenstanders staan intussen lijnrecht tegenover elkaar.

Tussen omwonenden en initiatiefnemers ging van meet af aan van alles mis. Bewoners werden verrast door de plannen van ChintSolar, TP Solar en Ankehaar Solar, die in een vergevorderd stadium leken. Gerard Willenborg (CDA) spreekt van een 'overval'. "Daarna zijn initiatiefnemers en omwonenden niet nader tot elkaar gekomen."

Wethouder Ipema zegt dat het participatieproces voldeed aan de kaders die door de gemeente Noordenveld zijn gesteld.

Avond4Daagse

Omwonenden vinden de omvang van het zonnepark te groot. Ook nadat de provincie Drenthe de initiatiefnemers dwong het park van 135 naar 74 hectare terug te brengen, vindt onder meer het zogenoemde 'Kernteam Zuidvelde' dit nog steeds te omvangrijk. Zij zien liever een park van maximaal 35 hectare. "We zijn niet tegen een zonnepark, maar wel tegen één waar je de Avond4Daagse om kan lopen!", sprak een inwoner en lid van het team.

Over en weer klonken er de afgelopen anderhalf jaar verwijten dat de één niet met de ander wilde praten. "Het financiële plaatje is blijkbaar belangrijker dan het participatieproces", foeterde inspreker Peter Giezen. Emma Hendriks (TP Solar) wierp juist tegen dat er 'kilometers aan bosjes' worden aangelegd na gesprekken met de omwonenden.

Tweedeling

Dat de communicatie en samenwerking verre van goed is geweest, is iedereen het wel eens. Raadslid Hendrik Smeenge (Gemeentebelangen) steekt de hand in eigen boezem. "De gemeente had meer regie moeten pakken."

Dit alles zorgt volgens Jannes Pastoor, zelf woonachtig in het nabijgelegen Huis ter Heide, voor tweedeling in het gebied rondom het zonnepark. "Een aantal mensen durft geen mening te geven in dezen. Die houden zich op de vlakte."

Jannes Janssen van Ankehaar Solar denkt niet dat er sprake is van tweespalt in de omgeving. "Voor- en tegenstanders gaan met respect met elkaar om. Er wordt onderling nog steeds een biertje gedronken."

Losse eindjes

Technische vragen zijn er genoeg. Over het foerageergebied, stikstofuitstoot en veiligheid bijvoorbeeld. Femke Wolthuis (Lijst Groen Noordenveld) noemt ze 'losse eindjes'. Daarbij wijst ze onder meer op de capaciteit van het energienetwerk. Volgens inspreker Bert van Halen heeft netbeheerder Enexis het gebied in Zuidvelde eerder aangewezen als 'gebied met beperkte capaciteit'.

Hendriks van TP Solar zegt dat dat geen probleem moet zijn. "We hebben wekelijks overleg met Enexis en ik zie dit niet als een los eindje." Dat er nog geen natuurvergunning ligt, is volgens Hendriks ook logisch. "Die wordt aangevraagd en er zal geen paneel worden geplaatst, vóór de vergunning er is. Dat neemt niet weg dat we de subsidie alvast kunnen aanvragen."

Niet vanzelfsprekend

CDA-raadslid Willenborg verzet zich hevig tegen de plannen. Volgens hem had er een mooi, kleinschalig plan kunnen liggen waar alle betrokkenen blij mee hadden kunnen zijn. "Maar blijkbaar is het voor Noordenveld belangrijker dat het zonnepark er komt."

Volgens wethouder Ipema zijn de eisen waaraan projecten moeten voldoen in Noordenveld vrij streng. "Het is dus echt niet zo dat je overal maar wat mag neerleggen in onze gemeente."

Nieuwe bijeenkomst?

Bertus Jan Epema van de duofractie PvdA/GroenLinks is groot voorstander van het zonnepark. Toch wil hij graag zien dat de initiatiefnemers nog een informatiebijeenkomst organiseren, om veel vragen op te helderen. "Want volgens ons zijn die vragen makkelijk te beantwoorden."

Wouter Guliker van ChintSolar zegt dat een aantal vragen dat vanavond werd gesteld, nieuw was. "Maar die willen we met alle liefde beantwoorden. Een nieuwe bijeenkomst willen we ook best organiseren."

Patstelling

De grote vraag in de raad luidde toch of het onderwerp niet op moest worden geschoven. Het CDA, de VVD en Lijst Groen Noordenveld stelden dit voor. Volgens Smeenge (Gemeentebelangen) heeft dat weinig zin. "Er is namelijk sprake van een patstelling. Breng het in procedure, zodat iedereen daar in een verder stadium nog over kan spreken."