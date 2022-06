Syriër begeleidt asielzoekers op station Emmen: 'Ze zeggen dat de problemen nu weg zijn'

De 24-jarige Khaled el Suleiman uit Syrië vluchtte een half jaar geleden vanuit zijn thuisland naar Nederland. Hij kwam erachter hoe lastig het is om een weg te vinden in een nieuw land. Nu helpt hij nieuwkomers die per trein arriveren in Emmen en de bus naar het aanmeldcentrum in Ter Apel zoeken. Het heeft ertoe geleid dat de overlast op het station is afgenomen, zegt hij bij de NOS.

"Ik deed alsof ik op vakantie ging naar Belerus, daar ben ik de grens overgestoken, en van Polen en Duitsland in Nederland terechtgekomen. Daarna gaf ik mezelf aan bij de politie. Zij waren heel aardig, en gaven mij een ticket naar Ter Apel", vertelt Suleiman over de weg die hij aflegde.

Toen hij met de trein in Emmen aankwam, zag hij hoe ingewikkeld het was om de bus naar Ter Apel te nemen. "Er was niemand die mij naar de bus begeleidde. Ik nam de verkeerde bus, en kwam in Groningen terecht. Daarom zijn we dit initiatief gestart." Samen met een aantal vrienden, begeleidt hij aangekomen asielzoekers naar de juiste bus, die richting Ter Apel. "We helpen mensen die niet weten hoe ze aan een ticket komen, oudere mensen met hun bagage en kunnen vertalen als ergens miscommunicatie ontstaat."

'Overlast is weg'

Volgens hem ontstaat veel overlast door die miscommunicatie, waarbij mensen elkaar niet goed begrijpen. "Als de overlastgever iemand hoort die dezelfde taal spreekt, kalmeert hij een beetje. In Emmen zeggen ze nu dat de problemen weg zijn, sinds wij er zijn", prijst Suleiman het werk. In de afgelopen tijd was er veel te doen over de overlast in het OV tussen Emmen en Ter Apel, veelal veroorzaakt door zogeheten veiligelanders.

Overigens weet Suleiman nog niet of hij mag blijven in Nederland. Hij is positief over het land en de mensen, maar wacht nog op een definitief besluit. "Ik wil hier leven, trouwen en doodgaan. Nooit meer weggaan", zegt hij stellig.