Circa 100 mensen overnachten opnieuw op stoel in Ter Apel

In het aanmeldcentrum Ter Apel is komende nacht voor ongeveer honderd mensen geen bed. Deze mensen hebben onderdak, maar brengen de nacht door op stoelen in de recreatiezaal en de wachtruimte van het aanmeldcentrum, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Voor een andere groep van ook zo'n honderd mensen is opvang gevonden in Zuidbroek. Bussen staan klaar om de groep daarheen te brengen, aldus de woordvoerster.

In Ter Apel is plek voor 2000 mensen. In de nacht van dinsdag op woensdag was er ook al voor circa 140 mensen geen slaapplek meer beschikbaar. Ter Apel kampt al langer met grote drukte omdat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Hierdoor moet het COA vaak op het laatste moment nog extra slaapplekken vinden en slapen asielzoekers soms op stoelen.