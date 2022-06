'Minister moet voortvarender aan de slag met rendabel maken Vliegveld Eelde'

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) moet vaart maken met het plan om de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE) veilig te stellen en de luchthaven winstgevend te krijgen. Dat zegt de directeur van de luchthaven, Meiltje de Groot. Ze wijst op het voorstel van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis, dat in maart werd aangenomen door de Tweede Kamer.

"We zouden graag zien dat het ministerie er voortvarender mee aan de slag gaat", constateert De Groot. De luchthaven-directeur was gisteren aanwezig bij het Tweede Kamer-debat, dat ging over de regionale vliegvelden in Nederland. De Drentse luchthaven kwam daarbij aan bod.

In het voorstel van Koerhuis werd opgeroepen 'om samen met Noord-Nederland te onderzoeken hoe Groningen Airport Eelde economisch rendabel kan worden gemaakt en de continuïteit kan worden gewaarborgd en welke rol Schiphol hierbij kan spelen'. Meer dan twee derde van de partijen stemde in met deze motie over de verlieslijdende luchthaven.

Vraagtekens bij zes miljoen reizigers

Ze is blij dat Koerhuis opnieuw heeft gehamerd op het aangenomen voorstel. In het debat pleitte de VVD'er ook om jaarlijks zes miljoen reizigers via Eelde te vervoeren. Daar zet De Groot wel een aantal kanttekeningen bij. "Dat aantal reizigers past niet binnen de huidige vergunning. De gedachte is mooi, ook omdat het een betere spreiding over de Nederlandse luchthavens zal geven. Veel passagiers gaan naar Schiphol, dat kun je echt logischer verdelen over Nederland." Over hoeveel reizigers GAE wél aankan, doet ze geen uitspraken.