Drentse primeur Wilhelmina Ziekenhuis: appen met eigen arts

De app is gratis te downloaden en te gebruiken voor praktische, algemene vragen aan het ziekenhuis. Ook is het mogelijk bloedwaarden door te geven en onderzoeksuitslagen te ontvangen. Patiënten van de poliklinieken Kindergeneeskunde, Chirurgie en KNO kunnen bovendien direct met de polikliniek of eigen arts appen."We zijn nu gestart met drie vakgroepen”, vertelt Saskia Carli, adviseur e-health van het WZA. "We willen graag van deze ervaringen leren en later dit jaar meer vakgroepen laten aansluiten. Het is de bedoeling dat het WZA per 1 januari 2020 aan al onze patiënten BeterDichtbij aanbiedt. De polikliniek Chirurgie is daarnaast ook het beeldbellen aan het testen."BeterDichtbij is een app die door ziekenhuizen en huisartsenpraktijken in heel Nederland wordt ingezet en gezamenlijk is ontwikkeld. Inloggen kan alleen onder de eigen naam, een pincode en een persoonlijke authenticatiecode die de patiënt via sms ontvangt.