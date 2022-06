Wat vind jij: Het kabinet moet meer doen tegen de hoge inflatie

In april werd de accijns op brandstof nog verlaagd , de hoge benzineprijs zakte daardoor. Maar inmiddels is de olieprijs zo ver gestegen dat die accijnsverlaging niet meer voelbaar is aan de pomp. Maar ook grondstoffen zijn duur en er is een grote krapte op de arbeidsmarkt, volgens de werkgevers een groot probleem.

Vakbond FNV stelt een omgekeerd Akkoord van Wassenaar' voor, verwijzend naar het beroemde polderakkoord over loonmatiging in 1982. In de jaren tachtig was er massawerkloosheid en was de winstgevendheid van bedrijven laag. Nu is de werkloosheid juist heel laag en maken bedrijven hoge winsten. Nu moeten we dus een akkoord sluiten over hogere lonen, prijsmatiging en herverdeling van winsten en welvaart."