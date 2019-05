TT Circuit maakt zich op voor DTM, racende vrouwen en David Coulthard

"Er is nog nooit zo'n groot autosportprogramma op het TT Circuit geweest. Buiten de DTM hebben we ook de Boss GP-serie en racende dames in de W-series", zegt promotor Lee van Dam.De Assenaar sloot een deal voor de komende drie jaar. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van het TT Circuit in vervulling. Ten Dam moest daarvoor om tafel met oud-F1-coureur Gerhard Berger. Tegenwoordig de grote baas van de DTM. Maar gek genoeg was de Oostenrijker, die in het verleden tien Formule 1-Grand Prix wist te winnen, nog nooit op het TT Circuit geweest."Ik heb er nooit geracet. Vroeger raceten we altijd op Zandvoort. Maar ik kijk ernaar uit om het circuit zelf te zien. Ik hoor er goede verhalen over en ik heb uiteraard altijd naar de MotoGP gekeken", laat Berger weten. "We hebben een heel gemotiveerde promotor gevonden en ik hoop dat we er de komende vijftien jaar kunnen blijven."Lee van Dam is met zijn bedrijf onder meer verantwoordelijk voor de strijd om de wereldtitel motorcross op het TT Circuit, de Gamma Racing Days en hij organiseerde ook verschillende auto- en motorsportevenementen in het buitenland. Het maakt, volgens hem, wel degelijk uit of je onderhandelt over motor- of autosport."Het voordeel is dat ze, in de autosport, heel veel geld hebben. Merken pakken enorm uit. Dus ze willen ook shinen. Er komen 160 trucks met opleggers naar Assen om deze handel allemaal op te bouwen. Het is bijna Formule 1", zegt promotor Van Dam.De DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) bestaat uit negen wedstrijden. Assen zit, in juli, precies in het midden van het kampioenschap. In de competitie zijn drie merken actief. Naast Audi en BMW vervangt Aston Martin dit seizoen Mercedes. Er staan achttien coureurs uit tien verschillende landen aan de start. Naast Europeanen doen er twee Zuid-Afrikanen, een Canadees en de Braziliaanse Amerikaan Fittipaldi mee. Nederland spreekt met oud-Formule 1-testcoureur Robin Frijns ook een aardig woordje mee. Hij finishte in het openingsweekend in Duitsland twee keer als derde.Bij de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen was ook een delegatie van het TT Circuit aanwezig. Onder aanvoering van directeur Peter Oosterbaan werd de technische kant van het evenement bestudeerd."We kijken naar de opbouw en afbraak van de paddock. Daar hebben we een tijdschema voor. We kijken naar het ticketing-systeem. We hebben racecontrol bezocht om te kijken of dat een beetje met elkaar overeen komt. Verder hebben we naar de camerasystemen gekeken en ook naar het verkeer en de vrijwilligers, de vlagsystemen en de stop- en de startlichten. Maar het komt allemaal behoorlijk met elkaar overeen. Dus ik denk dat we er klaar voor zijn", verklaart Oosterbaan.Splinternieuw en immens populair zijn de W-series. Een klasse speciaal voor achttien racende vrouwen. Nederland wordt daarin vertegenwoordigd door Beitske Visser. Oud-Formule 1-coureur David Coulthard maakte zich sterk voor de komst van deze klasse. De vrouwen rijden dit seizoen zes races. En Assen is daar één van. "Wij zorgen ervoor dat verschillende vrouwen, die in het verleden raceten, de draad weer oppakken. Omdat ze niet dezelfde kansen hebben als mannen zijn ze vaak door geldgebrek gestopt. Ook Alice Powell, de nummer twee van vandaag, zou zonder de W-series niet meer racen. Ze heeft nu laten zien dat ze het winnares Jamie Chadwick heel moeilijk kan maken", licht Coulthard toe.De eerste editie van de DTM op Assen is van 19 tot en met 21 juli.