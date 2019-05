Ajax-Spursstrijd uitgevochten op Asser bankstel

Wekema is al van kinds af aan fan van de Londense voetbalclub. Hij raakte ermee in aanraking toen hij het logo van de club op een t-shirt zag. "Ik volg alles, ga een paar keer per jaar naar de club toe." Hij overweegt zelf een supportersvereniging op te zetten.Ook nu een Nederlandse club mogelijk doordringt naar de finale, blijft hij zijn club trouw. "Als je voor een club bent, moet je dat altijd zijn."Zijn vrouw Sharon Lekatompessy houdt van de Amsterdamse club en gaat niet overstag. "Vorige week heb ik genoten", zegt ze. Ajax won toen met 0-1 de eerste halve finale tegen de Spurs in Londen. "Ik was in mijn eentje aan het juichen." Wekema zei even helemaal niets.De twee plagen elkaar de afgelopen weken regelmatig. "Het zijn wat sneertjes onderling", legt Lekatompessy uit. "Daar doe ik net zo aan mee."Zij is ervan overtuigd dat Ajax de pot vanavond wint en in de Champions League finale komt te staan tegenover Liverpool. Wekema lacht dat weg. "Er hoeft maar één keer een goal te vallen, dan is er al paniek in de tent bij Ajax. Ik zie het met vertrouwen tegemoet. Iedereen zal zich verbazen over de Spurs."Mocht Ajax toch winnen, dan zegt Wekema dat hij sportief zal reageren. "Ik feliciteer haar wel, maar dat hoop ik natuurlijk niet."