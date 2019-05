Gemeente Westerveld: 'Voor Heide Expres in Havelte is geen toekomst'

Dat zegt verantwoordelijk wethouder Henk Doeven van de gemeente Westerveld. "Er is een oplossing. En dat is dat Kootstra een ander voertuig koopt dat wel mag."De gemeente wil dat het gebruik van een oude legervrachtwagen voor rondleidingen rondom het Holtingerveld in Havelte door Kootstra stopt. Zowel de gemeente als de provincie gedogen het voertuig. Maar volgens Doeven kan dat gewoon niet meer.Doeven: "Als we nu een ontheffing verlenen, dan ligt het risico bij de gemeente. En dat risico willen we niet lopen. Hij kan niet in deze vrachtwagen blijven rijden. Als het een ander voertuig wordt dat is toegestaan, dan hebben wij geen bezwaar. De oplossing is simpel. Koop een ander voertuig."Als voorbeeld wordt de tram van museum De Proefkolonie in Frederiksoord genoemd. Deze tram rijdt met toeristen rondjes in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid.Het risico voor de gemeente ligt in het feit dat wanneer er op de openbare weg wat mocht gebeuren met iemand op de vrachtwagen, de gemeente dan verantwoordelijk is.Over de opheffing van de Heide Expres is de nodige ophef ontstaan. Vanuit de provincie en de gemeente krijgt Kootstra steun voor het behoud van zijn vrachtwagen voor rondleidingen."Het voorziet in een behoefte. Dat zien wij ook", zo zegt Doeven. "Maar het gaat er om dat het met een vrachtwagen gebeurt. Een aantal jaren geleden is al gemeld dat we het niet langer zullen toestaan."Kootstra moet van zijn vrachtwagen eigenlijk een landbouwvoertuig maken dat niet harder kan dan 25 kilometer per uur. Het is dan moeilijk om een verzekering af te sluiten én om goedkeuring te krijgen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) voor gebruik van het voertuig op de openbare weg.En dus is er volgens Doeven maar één advies: "Schaf een voertuig aan dat wel toegestaan is."