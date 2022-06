Huishoudens betalen meer voor wonen in Drenthe

De kosten om te wonen in Drenthe zijn de afgelopen jaren omhoog gegaan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gemiddeld waren Drenten vorig jaar 575 euro kwijt aan hun woning, tegenover 552 euro in 2018. Het gaat hier om de huur of hypotheek, verzekeringen, gemeentelijke leges, gas, water, licht en onderhoudskosten. Wel is er een duidelijk verschil tussen huurders en woningeigenaren. Huurders gaven gemiddeld 485 euro uit aan woonkosten en huiseigenaren 615 euro, een verschil van 130 euro.

Net als de woonkosten is ook het inkomen van de Drent gestegen. Omdat het inkomen harder is gestegen dan de woonkosten, zijn Drenten een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan de woonkosten. Vorig jaar waren huurders gemiddeld 35,3 procent van hun huishoudinkomen kwijt aan hun woning en bijbehorende vaste lasten. In 2018 was dat 36,5 procent. Bij huiseigenaren bedroeg dit aandeel 24,6 procent in 2021 en 26,8 procent in 2018.

Kosten in Drenthe hoogste in het Noorden

Met het gemiddelde van 575 euro is Drenthe van de drie provincies in het Noorden de duurste. In Zeeland en Limburg is het ook goedkoper wonen. De duurste provincies zijn Noord-Holland en Utrecht, daar bedragen de gemiddelde woonkosten respectievelijk 715 en 710 euro. Inwoners van Groningen en Noord-Holland waren vorig jaar het grootste deel van hun inkomen kwijt aan woonkosten, namelijk ruim 30 procent. In Zeeland was dit aandeel het laagst met nog geen 27 procent.