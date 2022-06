'Big Mac-ruzie' Meppel loopt met sisser af

Er wordt niemand vervolgd voor de ruzie bij het McDonalds-restaurant in Meppel van vorige maand. Zowel door de betrokkenen als het restaurant is geen aangifte gedaan en daarmee is de kous af voor de politie.

De ruzie vond plaats op zaterdag 7 mei rond elf uur 's avonds in de drive-through van het fastfoodrestaurant. Tijdens de ruzie werd naar elkaar geschreeuwd, tot een man in zijn auto stapt, achteruit rijdt en vervolgens vol gas vooruit gaat. Daarbij raakt hij een andere auto. De actie heeft schade aan beide voertuigen tot gevolg en leidt tot paniek omdat volgens een betrokkene een kind in de auto zit.

Geen vervolging

Toch heeft geen van de partijen aangifte gedaan bij de politie. Als gevolg van het incident is wel een politieonderzoek opgestart, maar dat is inmiddels gestaakt. Bij gebrek aan aangifte ziet de politie geen reden tot vervolging.