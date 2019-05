Succesfilm Avengers: Endgame scoort ook in Drentse bioscopen

Avengers: Endgame is het voorlopige slotstuk van 22 films van Marvel Studios en verbreekt record na record. Deze week bereikte de productie wereldwijd de magische opbrengstgrens van twee miljard dollar. Het is nu al de film met de op één na hoogste opbrengst ooit. In Nederland leverde Avengers: Endgame inmiddels meer dan 10 miljoen euro op.Bioscoopketen Kinepolis heeft dankzij de populariteit van het superheldenepos een mindere periode van het jaar voor een groot deel goedgemaakt. Ook bij de vestiging in Emmen trekt Avengers: Endgame veel fans richting het witte doek. "April was een mindere maand door het mooie weer, maar dat we hebben we al ingelopen in mei door Avengers: Endgame", zegt Caspar Kortekaas, theatermanager van Kinepolis Emmen."Ik had geen buikpijn van de mindere resultaten in april. De alarmbellen gingen niet rinkelen. Het eerste kwartaal was steengoed", aldus Kortekaas. De populariteit van Avengers: Endgame zorgt momenteel voor een extra duit in het zakje. "De film is bij ons erg populair. Soms hebben we zelfs meerdere zalen waarin Avengers: Endgame op hetzelfde moment afspeelt."Bij Luxor Theater Meppel doet de film het eveneens uitstekend. "Onze zalen zitten heerlijk vol. De film draait meerdere keren per dag en dat zal gezien het succes nog wel een tijdje zo doorgaan", vertelt theatermanager Merel Brouwer van Luxor. "Heel veel mensen hebben uitgekeken naar Avengers: Endgame. Bovendien zijn de recensies lovend. Ik hoor van veel bezoekers dat ze het een passende finale vinden.""Het is niet normaal. Avengers: Endgame is echt een hype", toont ook theatermanager Marcello Grosso van Vue Hoogeveen zich enthousiast. "Andere kaskrakers als Bohemian Rhapsody en A Star Is Born spreken een veel bredere doelgroep aan. Avengers: Endgame heeft zijn eigen aparte wereldje. De film is ook in een gunstige periode uitgekomen. Er draaien verder weinig andere grote titels."