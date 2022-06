Beeld Rinus Michels bij KNVB in shirt van Asser Boys gehesen

Bij Asser Boys wisten ze er zelf niets van, maar in de beeldentuin van de KNVB in Zeist krijgt het shirt van de Assenaren komend weekend een prominente plek. Het beeld van wijlen Rinus Michels draagt dan het tricot van de club waar de succesvolle oefenmeester in de jaren vijftig kort aan het roer stond.

Alle voetbaliconen in deze voetbaltuin (onder wie Johan Cruijff) krijgen in het kader van de Nationale Voetbaldag, een campagne van de KNVB om het verenigingsleven te promoten, het shirt aan van hun eerste amateurvoetbalclub.

Rinus Michels, de trainer die Oranje naar de Europese titel in 1988 bracht en ook met Ajax en FC Barcelona prijzen pakte, straalt van vrijdag tot en met zondag dus in de blauwwitte kleuren van de Assenaren. En gek genoeg is het bestuur van de club nergens van op de hoogte. "Dit verrast me. Ik wist hier niks van", zegt voorzitter Jan Puper van de club. "Maar wij zijn er uiteraard trots op dat Michels een verleden bij ons heeft."

Op de fiets van Hooghalen naar Assen

Voor het verhaal van Michels bij Asser Boys moeten we meer dan zeventig jaar terug, tot vlak na de Tweede Wereldoorlog. De oefenmeester maakte in Amsterdam bij de atletiekvereniging kennis met Berend Rengers, die eerst sportte bij VKW in Westerbork maar naar de hoofdstad vertrok om bij de politie te werken. In 1949 keerde Rengers terug naar Drenthe en trad in dienst bij de Asser politie. Toen Michels aan het begin van de jaren vijftig sportinstructeur werd op de militaire sportschool in Hooghalen, werd de connectie met Rengers hersteld.

Omdat de toenmalige trainer van Asser Boys overleed door een ongeluk op de motor, zocht de club met spoed een nieuwe trainer. Michels was bereid om de training op zich te nemen, maar dan moest er wel voor vervoer worden gezorgd van Hooghalen naar Assen. Rengers bracht de oplossing: hij fietste vanuit Assen met de tweewieler van zijn vrouw aan de hand naar Hooghalen. Op deze fiets kon Michels vervolgens de rit naar Assen maken. Na de training fietste Rengers weer mee naar Hooghalen om ten slotte met de fiets aan de hand koers terug naar Assen te zetten.