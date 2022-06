Herinneringscentrum Westerbork krijgt nu al prijs voor nog te openen expositie

Nog voordat de expositie De Herinnering aan kamp Westerbork is opgebouwd, heeft Herinneringscentrum Kamp Westerbork er een Europese prijs voor ontvangen. De nieuwe tentoonstelling gaat over de vele betekenissen die de plek heeft gehad sinds de Tweede Wereldoorlog.

"Het is bijzonder dat je waardering krijgt op deze manier", zegt tentoonstellingsmaker Bas Kortholt over de prijs Call for Support van de Europese Unie en de Raad van Europa. "Het is gek dat je een prijs krijgt voor een plek met een verschrikkelijke geschiedenis, dat past eigenlijk niet bij elkaar. Maar de waardering geeft wel energie om zo goed mogelijk het verhaal te vertellen."

Verschillende visies

De prijs is bedoeld om het ontwikkelen van nieuwe visies op Europees erfgoed te stimuleren. En verschillende visies staan centraal in de tentoonstelling die vanaf 8 juli tot en met november 2023 te zien is. Want volgens Kortholt bestaat er niet één Kamp Westerbork. "Kamp Westerbork heeft veel betekenissen. Tegenwoordig wordt het herinneringscentrum bezocht door heel veel mensen met verschillende redenen. Een nabestaande heeft een heel ander verhaal dan iemand die hier op vakantie is en een bezoek brengt."