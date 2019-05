Teleurstelling op Hoogeveens terras om uitschakeling Ajax

De fans zitten na de wedstrijd beduusd op het terras bij te komen. "De eerste helft was goed, het ging prachtig. Tweede helft gaven ze in mijn optiek iets te veel weg...het is jammer, maar het is helaas niet anders. We moeten het ermee doen."Wat de pijn misschien nog wel groter maakt: het moment waarop de beslissing valt. De laatste seconde van de wedstrijd. "Daar kunnen we helaas niks aan veranderen. Het is zuur, maar de jongens hebben wel goed gepresteerd."Verwijten zijn er niet te horen op het terras. Het seizoen kan - bijna - niet meer stuk. "Gewoon het kampioenschap pakken, we hebben de beker gepakt. Het is helaas maar we moeten er gewoon trots op zijn dat we in de halve finale hebben gestaan. Wat moet ik er verder van zeggen..."Er was vooraf vast gehoopt op een uitbundig feest tot in de late uurtjes. Dat werd nu toch allemaal wat tammer. "We nemen nog een biertje en dan gaan we naar huis toe. Dan zien we morgen wel verder."Uitgehuild wordt er niet. "Nee, we gaan niet huilen in bed. Het is jammer maar die tranen hoeven we niet meer te hebben. Het is gewoon heel erg zonde voor die jongens. Echt heel jammer."De finale van de Champions League wordt op 1 juni gespeeld in het Wanda Metropolitano-stadion in Madrid. Tottenham Hotspur neemt het dan op tegen Liverpool.