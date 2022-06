‘Nutteloos’ Emmer parkeerterrein Schapenveenweg ruimt het veld

Het parkeerterrein aan de Schapenveenweg nabij Wildlands in Emmen verdwijnt in 2025. De gemeente heeft besloten de parkeerplaats, goed voor duizend plekken weg te halen. Dat kost de gemeente 650.000 euro. Het terrein is nooit een succes geweest.

De locatie Schapenveenweg werd in 2016 aangelegd op voorspraak van de dierentuin. Het terrein was bedoeld om op piekmomenten voldoende parkeerplekken te hebben voor de bezoekers van Wildlands. De benodigde grond werd voor een periode van tien jaar gepacht van de WMD en de aanleg kostte in totaal 3 miljoen euro.

Camperplaats

De zogenoemde 'overlooplocatie' werd echter nauwelijks gebruikt, waardoor de inkomsten achterbleven op de kosten voor onder meer pacht, beheer en onderhoud. Jaarlijks kost dit de gemeente een bedrag van tussen de vier en vijf ton. Het CDA pleitte er de afgelopen jaren nog voor om de Schapenveenweg aan te wijzen als camperplaats. De keuze viel uiteindelijk op een plek achter bioscoop Kinepolis.

Landbouwgrond