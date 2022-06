Taakstraf en rijontzegging geëist na roekeloze inhaalmanoeuvre Emmer-Compascuum

"Iemand gaf een dot gas en vloog langs ons", zeiden getuigen in maart 2020 na een ongeval op de kruising de Runde en de Schuttingslaan in Emmer-Compascuum. Een 25-jarige man uit die plaats stond vandaag terecht voor het veroorzaken van dat ongeval. Hij haalde voor het kruispunt op hoge snelheid een rij auto's in en botste op de auto voor hem.

De officier van justitie eiste een taakstraf van 90 uur en een half jaar rijontzegging, waarvan de helft voorwaardelijk. "Zeer onvoorzichtig en zeer onverstandig. En dan druk ik mij nog zachtjes uit", zei de aanklaagster over het rijgedrag van de 25-jarige. De verdachte ergerde zich die dag aan een auto voor hem, die naar zijn zin te langzaam reed. Hij dacht daar wel omheen te kunnen. Tijdens het inhalen zag hij dat er meer auto's voor hem reden. In plaats van terug te gaan in de rij, trapte hij het gaspedaal in om de rij te passeren.

'Onverantwoordelijke aso'

Tijdens het inhalen botste hij op de auto voor hem, die net links afsloeg. De bestuurder liep een gebroken oogkas, een hersenschudding en een diepe snijwond op. Zijn jonge kinderen, die ook in de auto zaten, bleven vrijwel ongedeerd. De verdachte had een wond aan zijn hoofd, die in het ziekenhuis werd gehecht. Hij wilde de slachtoffers excuses aanbieden, maar die lieten via de politie weten geen contact te willen hebben. "De onverantwoordelijke aso heeft bij ons voor veel leed gezorgd", was hun antwoord.