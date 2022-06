Protest tegen plek pumptrackbaan Meppel: angst voor meer overlast

Veertig bewoners van de wijk Oosterboer in Meppel zijn tegen de komst van een pumptrackbaan in hun wijk. Het gaat de Meppelers niet om het asfaltcircuit waar jongeren op kunnen fietsen, steppen en skeeleren zelf, maar om de plek. Ze zijn bang voor meer overlast dan ze nu al hebben van de skatebaan in hun wijk. Ook zijn ze kwaad dat ze via de media hoorden over de plannen voor de pumptrackbaan in hun achtertuin en niet zijn ingelicht door de gemeente.

Een pumptrackbaan is een bochtig circuitje met heuveltjes, vooral bedoeld voor jongeren. In verschillende steden zijn ze al aangelegd en ook Meppeler jongeren hebben erom gevraagd bij de gemeente. De gemeenteraad besloot onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van een pumptrackbaan bij het skatepark in de wijk en dat pakte goed uit. Eind vorige maand leek het in kannen en kruiken. De gemeenteraad was enorm enthousiast en stelde unaniem zo'n 50.000 euro beschikbaar

Maar deze week hebben de veertig buurtbewoners een brief naar de gemeente gestuurd waarin ze hun zorgen uiten over de plannen. Ze voelen zich gepasseerd, zegt Robert Bakker, één van de bezwaarmakers. "We moeten alles vernemen via de media, terwijl hij in onze achtertuin belandt. Daar zijn we het niet mee eens."

Hangjeugd

Volgens Bakker heeft de buurt op dit moment al overlast van het skatepark. "Niet overdag, dan wordt er lekker gespeeld. Maar 's avonds is het een plek vol hangjeugd. Er wordt gedronken en drugs gedeald. Wij komen daar 's avonds niet in de buurt. Het is onveilig."

"We hebben daar met de buurt veel brieven over geschreven, maar er wordt niets aan gedaan", vervolgt Bakker. "En dan komen we er nu achter dat ze juist nog meer jeugd hier naartoe willen halen met een pumptrackbaan. Volgens ons pak je het bestaande probleem niet aan, maar vergroot je het juist."

Bakker mist een lange termijnvisie van de gemeente. "Met de komst van de skatebaan ging het ook de eerste jaren goed. Toen was er begeleiding en toezicht. Maar de toenmalige gebruikers werden ouder en verdwijnen dan op den duur. Hun plek is ingenomen door een andere groep, die er niet komt sporten en bewegen, maar behoefte heeft aan andere zaken."

Pumptrack naar scouting

Bakker benadrukt dat hij absoluut geen tegenstander is van een pumptrackbaan. "Dit is een geweldig initiatief. Het is bedacht door jongens van 10 jaar oud en opgepakt door de jongerenwerker. Fantastisch!", zegt de buurtbewoner. Volgens hem ligt het probleem bij de gemeente. "Het liefst lopen we hand in hand met de jeugd en gaan we als buurt iets moois realiseren. Maar we zijn helemaal niet hierin meegenomen, en dat had wel gemoeten. De gemeente heeft daarin een fout gemaakt. Nu wordt dit besluit genomen, ervan uitgaande dat de buurtbewoners zijn geraadpleegd. Maar dat is niet zo. Dus dit besluit is juridisch onrechtmatig. Daarom willen we dat het teruggedraaid wordt."

Nadat ze de de brief hebben gestuurd, wil de gemeente alsnog met de buurtbewoners in gesprek, zegt Bakker. Zij willen dat de gemeente dit plan afblaast en op zoek gaat naar een nieuwe voor de pumptrackbaan. Vijfhonderd meter verderop bij de locatie van de scouting is volgens hem een veel beter plek. "Daar is ruimte genoeg, er is parkeerruimte en je plaatst het dan verder van woningen vandaan", aldus Bakker. De scouting houdt volgens Bakker dan nog voldoende ruimte over. "En als ze meer ruimte nodig hebben, kunnen ze altijd naar het veld achter ons huis. Ik heb liever de scouting hierachter dan een pumptrackbaan."