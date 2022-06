Weiteveen mist het carnavalsfeest en komt met een zomerfestival

Na twee jaren zonder carnaval hebben ze het in Weiteveen wel toe aan een feestje. Carnavalsvereniging de Dördouwer neemt het initiatief voor een zomercarnaval, overigens zonder de échte carnavalsbeleving.

Zo is er geen grote intocht, maar onder meer wel een stormbaan, een springkussen en een grote rommelmarkt. Op 9 juli verandert de locatie van de ijsbaan in het dorp tot een feestlocatie, zo meldt ZO34 . "Het wordt echt een feest voor het hele dorp", zegt voorzitter Erik Blaauw.

"Je merkt aan iedereen dat ze carnaval erg gemist hebben en dat iedereen wel weer toe is aan een dorpsfeest", legt Blaauw uit. "Wel vroegen we ons af of mensen midden in de zomer zitten te wachten op een écht carnavalsfeest. Daarom hebben we besloten om er een soort zomerfestival van te maken." De

Feesttent

In de avond verandert het terrein van rommelmarkt naar feesttent waar meerdere muzikanten op treden. "We gaan daar echt proberen de carnavalssfeer te creëren, maar of dat in de zomer lukt, is even de vraag natuurlijk." De organisatie hoopt op een paar honderd bezoekers.

Verkleden