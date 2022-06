Eis: werkstraf voor veroorzaken ernstig ongeluk op N34 bij Gasselte

De 59-jarige man verklaarde na het ongeluk dat hij tijdens het rijden niet lekker werd en even is weggevallen. Zijn bedrijfsbus belandde daardoor ongemerkt op de verkeerde weghelft van de autoweg, waardoor het ongeluk ontstond. Door de klap kantelde de bedrijfsauto. De auto waar hij op in reed, belandde op het dak. Beide bestuurders werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.