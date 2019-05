Djammen: Het gitaristenkoor van Jumping Jack is er bijna klaar voor

Vandaag is het zo ver, dan gaat hét theaterstuk Jumping Jack in première op het TT circuit in Assen. Maanden plannen, voorbereiden en oefenen komen samen. Niet alleen voor de acteurs, maar ook voor de muzikanten. Want er doen er nogal wat mee.

Daarmee begon het gigantische project volgens Erwin Java. Inmiddels zijn er wel een paar afgevallen. “Op een gegeven moment ontstond het idee om een grote groep gitaristen bepaalde scènes te laten versterken.” Java was betrokken bij de werving van de gitaristen en ook gaf hij een aantal lessen om het muzikale gedeelte te stroomlijnen. Zelf speelt hij met zijn band in het voorprogramma van het stuk.“Het versterkt de scènes”, legt Java uit. “Als je een film hebt en er zit helemaal geen muziek onder, dan is het alleen maar beeld. Je wilt het diepte geven en muziek kan een beeld diepte geven.”“Muzikaal moet je het eigenlijk zien als een uitvergrote band, met een wall of sound van gitaren”, legt Pascal Molenaar uit. Hij is een van de gitaristen. “Er speelt in één keer een hele hoop gitaristen dezelfde riff, een muziekfragmentje of een gitaarlikje, en dat komt dat heel massaal over”, verduidelijkt Java. De Hard Rock Karaokeband uit Amsterdam is de vaste band van het theaterstuk en de gitaristen accentueren de nummers om het groots te laten klinken.De gitaristen doen vrijwillig mee aan het stuk en al komt het grootste deel uit Drenthe, een aantal moet van ver komen. Het valt nog niet mee om iedereen bij elkaar te krijgen, dus veel oefendagen waren er niet. “Als je ziet hoeveel stappen we al hebben gezet”, vertelt Kobus en de Rokkers-frontman Alex Schuring, “dan moet dat goed komen.” Hij doet als één van de Drentse gitaristen mee. “Maar er zijn nog wel een paar puntjes waar we aan moeten werken met elkaar.”Enigszins bedachtzaam, maar toch wel zeker grapt Java dat het wel goed komt met het stuk en zijn gitaristen. We gaan het zien vandaag!