Watersporters kunnen Paterswoldsemeer weer op: sluisje aan Hoornsedijk hersteld

Tamme Kamminga, beheerder van het Meerschap Paterswolde, is blij dat de sluis snel weer was hersteld. "We hebben vorige week snel moeten beslissen dat de sluis gesloten moest worden, omdat we erachter kwamen dat er olie in het water lekte door een kapotte cilinder. Dat probleem was helaas niet snel verholpen", zegt hij tegen RTV Noord . Vermoedelijk is er eerder een boot tegen de leiding aan gevaren, met de kapotte cilinder tot gevolg.