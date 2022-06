De ondermijningscontainer trekt door Drenthe en leert mensen alles over drugs

Op verschillende plekken in de provincie duikt 'ie de komende tijd op: de zogenoemde ondermijningscontainer. In deze container laat Jos Warmerdam van Bureau Drugszaken aan Drenten zien hoe de productie van hennep en synthetische drugs, zoals amfetamine en MDMA, in z'n werk gaat.

Normaal geeft Warmerdam alleen training aan professionals, maar tegenwoordig ook aan burgers. Het is heel belangrijk dat zij de signalen van de verschillende soorten drugsproductie leren herkennen, zegt hij. "Het komt overal voor, niet alleen in Brabant, ook zeker in Drenthe. En door burgers alert te maken, kunnen drugscriminelen sneller worden opgespoord."

Materialen, gedrag en geuren

In de container zijn een hennepkwekerij, een synthetisch drugslab en een cocaïnewasserij nagebouwd. "Dit doen we zodat mensen weten waar ze op kunnen letten", legt Warmerdam uit. "We laten bijvoorbeeld zien wat voor materialen criminelen gebruiken. En wat voor gedrag daarbij hoort."

Zo liggen er zakken perliet en vaatjes die veel worden gebruikt bij hennepknipperijen. "En we laten de mensen ruiken, dan herkennen ze de echte drugsgeuren." Denk bijvoorbeeld aan aceton, een geur die veel vrijkomt in een cocaïnewasserij.

Bewustwording creëren

De ondermijningscontainer heeft tot nu toe op drie plekken in Drenthe gestaan: in de gemeenten Westerveld, De Wolden en Meppel. Ook de andere gemeenten in Drenthe komen nog aan bod.