Bijna 125.000 euro extra voor onderzoek naar aardgasvrije Asser wijk Kloosterveen

Het lijkt erop dat de gemeente Assen door kan gaan met de energietransitie in de Asser wijk Kloosterveen. Vanavond kwam er weinig tegengeluid uit de gemeenteraad op het aanvullende bedrag van 124.800 euro dat nodig is voor het uitwerken van een plan van aanpak, het opstellen van een advies en het helpen van de wijkbewoners.

Het extra geld is afkomstig van het Rijk. Hierdoor kan de projectgroep verder met het onderzoek, waarbij wijkbewoners worden geïnformeerd en op weg worden geholpen om voor 2030 te verduurzamen. Daarnaast komt de groep eind dit jaar met een wijkuitvoeringsplan. Daarin komt te staan hoe de hele wijk uiteindelijk aardgasvrij moet worden.

'Voorbeeld voor Assen'

Uit onderzoek blijkt dat een all-electric methode - beter bekend als een collectief warmtenet - niet haalbaar is in Kloosterveen, omdat de huizen te ver van elkaar vandaan staan. Dat was wat de gemeente eerst voor de wijk in gedachten had

Er wordt nu per huishouden of groepje woningen gekeken hoe de woningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Daarbij wil de gemeente voor soortgelijke woningen dezelfde behandelmethode toepassen. Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) geeft daarbij aan dat 'Kloosterveen een voorbeeld kan zijn voor andere wijken in Assen die in de toekomst ook aardgasvrij worden.'

Commotie

Sinds vorig jaar maart is Kloosterveen aangewezen als startwijk in de energietransitie. In het begin was er wat commotie vanuit de wijk, waardoor er een pas op de plaats is gemaakt. Wethouder Dekker voerde daarna een aantal gesprekken met het team Duurzaam Kloosterveen en daaruit kwam naar voren dat de gemeente samen met de bewoners onderzoekt wie aan het project wil meedoen. Woningeigenaren bepalen nu zelf welke stap ze nemen en wanneer. Daarbij is geen dwang en geen verplichting om de woning voor 2030 aardgasvrij te hebben.