Bijna 125.000 euro extra voor onderzoek naar gasvrij Kloosterveen

Het lijkt erop dat de gemeente Assen door kan met haar plan om startwijk Kloosterveen aardgasvrij te maken. Vanavond kwam er weinig tegengeluid uit de gemeenteraad op de extra investering van bijna 125.000 euro, nodig voor de uitwerking van een plan van aanpak en het helpen van bewoners. Komt dat extra geld er niet, dan dreigt het project Kloosterveen Duurzaam Warm per 1 juli stil te komen liggen.

Het extra geld is afkomstig van het Rijk. Hiermee kan de projectgroep verder met het onderzoek naar de beste oplossing hoe Assens jongste woonwijk voor 2030 van het gas afkan, en hoe bewoners kunnen worden geholpen bij de verduurzaming van hun huizen. En blijkt er uiteindelijk voor 2030 geen haalbare en betaalbare oplossing te zijn, dan in elk geval voor 2050, zoals landelijk is voorgeschreven.

Waterpomp en alternatieven

Uit eerder onderzoek bleek al dat Kloosterveen niet echt geschikt is voor een collectief warmtenet, waarbij alle huizen verwarmd worden met aardwarmte of verwarmd water, zoals wel het plan is voor de oudere wijk Lariks-West, ook startwijk en tevens landelijke proeftuin. In Kloosterveen is zo'n warmtenet niet kansrijk, zo stelt de gemeente na onderzoek. Zo staan de woningen te ver van elkaar af, en zijn de meeste huizen in goede staat.

Daarom wordt er in Kloosterveen gekeken naar individuele oplossingen. All electric, waarbij de huizen van warmtepompen worden voorzien, leek vooralsnog voor deze wijk de beste keuze, zo bepaalde de gemeente vorig jaar. Maar er is na veel verzet van bewoners hiertegen, afgesproken ook naar alternatieve oplossingen te kijken.

Maatwerk

Volgens wethouder Karin Dekker (GroenLinks) wordt er in Kloosterveen maatwerk verricht. De gemeente doet het voorwerk, in nauwe samenwerking met bewonersgroepen. En vervolgens is het ieders vrije keuze wanneer en hoe ze van het gas afwillen.

Er wordt nu per huishouden of groepen woningen gekeken hoe dat het beste kan. Daarbij kan voor soortgelijke woningen dezelfde methode toegepast worden. Van vier verschillende types woningen zijn scans uitgevoerd, worden er meerdere technische mogelijkheden voor duurzame warmte uitgewerkt, en financiële berekeningen gemaakt.

Motivatie

Maar de hoogte van de investering is weer afhankelijk van de persoonlijke keuze van woningeigenaren, hun motivatie, en ook de inpasbaarheid in de woning. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. Volgens de gemeente kan de nadere planuitwerking voor Kloosterveen eventueel een voorbeeld zijn voor andere wijken in Assen die in de toekomst ook aardgasvrij moeten worden.

Nog voor de zomervakantie moet duidelijk zijn wat de meest kansrijke oplossingen zijn voor het aardgasvrij maken van de huizen. Eind dit jaar moet er een wijkuitvoeringsplan klaar zijn.

Commotie

Vorig jaar maart is de woonwijk Kloosterveen aangewezen als startwijk in de energietransitie in Assen. In het begin was er veel commotie vanuit de wijk, waardoor er een pas op de plaats is gemaakt. Wethouder Dekker voerde daarna een aantal gesprekken met het team Duurzaam Kloosterveen en daaruit kwam naar voren dat de gemeente samen met bewoners onderzoekt wie aan het project wil meedoen. Woningeigenaren bepalen nu zelf welke stap ze nemen en wanneer. Daarbij is geen dwang aan de orde en geen verplichting om de woning vóór 2030 aardgasvrij te hebben.