Woekerend watercrassula op het Dwingelderveld blijft binnen de perken

Een ven op het Kloosterveld, onderdeel van het Dwingelderveld, is besmet met watercrassula. Stichting Bargerveen voert onderzoek uit in het gebied om de verspreiding van de plant in kaart te brengen. Tot nu blijkt het zich te beperken tot een enkel ven op het Kloosterveld, maar alle voorzichtigheid is geboden: de invasieve exoot kan zich gemakkelijk verder verspreiden.

Om die reden heeft Natuurmonumenten een hek om het ven gezet, zodat er minder makkelijk toegang is tot het water. Het gevaar bestaat namelijk dat een schaap, of een wandelaar met zijn hond, onbedoeld een stukje van de plant meeneemt, wat weer tot verdere verspreiding leidt. Het hek houdt uiteraard niet alle dieren tegen, ook watervogels kunnen de plant verder verspreiden.

Natuurmonumenten, beheerder van het veld, maakt zich zorgen over deze en andere invasieve exoten die in de natuurgebieden de kop opsteken. Op verschillende manieren worden ze bestreden. Welke acties er nodig zijn voor dit ven is nog niet duidelijk. De natuurorganisatie wacht momenteel het onderzoeksrapport en het advies van Stichting Bargerveen af. Afhankelijk daarvan worden er aanvullende maatregelen genomen.

'Echte invasie'

"Het gaat om een beginnende besmetting", zegt onderzoeker Janneke van der Loop van de stichting. Met gemak haalt ze een hele mat van de groene waterplant uit het water. "Wat-ie heel goed kan is als een echte invasie alle planten overgroeien totdat-ie de enige is." Momenteel is het ven nog een en al leven, met libellen, juffers, kikkers en verschillende soorten planten. Maar watercrassula zal volgens Van der Loop uiteindelijk dominant worden. Het lastige in de bestrijding van watercrassula is dat maar een klein stukje van de plant nodig is voor een nieuwe 'brandhaard'. Bestrijding moet dus heel grondig aangepakt worden, en dat zal de andere flora en fauna ook raken.