Inwoners kunnen kiezen uit vier nieuwe namen voor Burgemeester Tjalmapark in Hoogeveen

Verbinding

Twaalf verschillende inzenders stelden het Raadhuispark voor en daarmee kende die suggestie de meeste inzendingen. Volgens de commissie een logische keuze, vanwege het nabijgelegen raadhuisplein, waaraan ook de gemeente is gehuisvest.

De optie Verbindingspark is volgens een andere inzender ook interessant. "Gelet op de reden voor het hernoemen van dit park past die naam wel bij de verbondenheid die we willen met verschillende afkomsten, groepen, geaardheden, culturen, etc.", is te lezen.

"Aangezien het park bijna in het midden van Hoogeveen ligt en er leuke culturele activiteiten worden georganiseerd, zou ik het park graag het Verbindingspark willen noemen. Verbonden zijn is heel belangrijk in deze tijd", schrijft een ander.

Huize Dalwijk

Een andere optie is Park Dalwijk, vernoemd Huize Dalwijk dat in 1913 langs de Schutstraat te bewonderen was. Op die plek woonde Dokter Amshoff. De grond en het huis werden in dat jaar verkocht om de bouw van het eerste Bethesda ziekenhuis mogelijk te maken. Het gaat om de plek waar nu Unigarant en TVM zijn gevestigd.

"De locatie van het bos en de tuin van Huize Dalwijk lag op de plek van het huidige raadhuispark", legt de inzender uit. "Hoewel het huis Dalwijk aan de Schutstraat stond, strekte het landgoed zich uit in noordelijke richting, bijna tot aan de huidige Blankenslaan. Een gedeelte daarvan lag op de plek van het huidige park."