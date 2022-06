Coalitie gemeente Midden-Drenthe rond: één wethouder minder

De gemeente Midden-Drenthe levert één wethouder in ten opzichte van de afgelopen jaren. Dat is de uitkomst van de coalitieonderhandelingen van de afgelopen tijd. Gemeentebelangen BBBondgenoten, PvdA, CDA en GroenLinks vormen de nieuwe coalitie, waarbij alleen de eerste drie partijen een wethouder leveren.

Wethouders Jan Schipper (CDA) en Dennis Bouwman (PvdA) gaan de komende vier jaar door als wethouder. Rico Schans wordt de derde wethouder namens Gemeentebelangen BBBondgenoten, voorheen Gemeentebelangen Midden-Drenthe. De partij is sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart bondgenoot van de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas.

Schans is geen bekende naam in de gemeentepolitiek. De Beilenaar werkt momenteel bij vakantieresort Hof van Saksen in Nooitgedacht. Jannes Kerssies is en blijft fractievoorzitter van Gemeentebelangen BBBondgenoten.

'Geen dichtgetimmerd akkoord'

Net als in alle Drentse gemeenten boekten de lokalen ook in Midden-Drenthe een enorme winst bij de verkiezingen: Gemeentebelangen BBBondgenoten en Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork kregen beide vijf zetels. Ze stonden daarvoor op beide drie. De afgelopen vier jaar zat de VVD nog in het college in Midden-Drenthe. Deze partij wordt nu 'vervangen' door GroenLinks, al krijgt die partij - in tegenstelling tot de VVD - geen wethouder.

Maandag tekenen de vier coalitiepartijen een bestuursakkoord. De afgelopen tijd is op advies van informateur en oud-wethouder Erjen Derks met alle acht partijen in de gemeenteraad een raadsprogramma opgesteld. In het bestuursakkoord komen de belangrijkste thema's daaruit terug. Dat zijn participatie, wonen, duurzaamheid, dienstverlening en bestuursstijl.

Fractievoorzitter Jannes Kerssies van Gemeentebelangen BBBondgenoten: "We hebben geen dichtgetimmerd akkoord gemaakt. Dat is niet nodig als je met elkaar in goed vertrouwen samenwerkt. En we willen ook echt ruimte laten voor de andere fracties om onze gemeente mee te besturen."

Wethouders geïnstalleerd

Volgende week donderdag wordt het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. De andere partijen kunnen dan ook reageren op het bestuursakkoord.