Krijgt Meppel naamborden in 't Drents?

Eduard Annen voelde zich wel aangesproken door een brief van actiegroep Drens op Stee. Die groep hing in februari tweetalige plaatsnaamborden op in twaalf Drentse steden en dorpen. En zo hing er dus "Möppelt" langs de wegen naar de stad. En daarna stuurde Drents op Stee een brief naar de gemeente.De brief van Drents op Stee wordt in een commissie van de gemeente besproken. En dan wil Annen steun werven voor het idee. "Als iedereen zegt 'het hoef niet', dan ga ik ook niet aan die kar trekken. Maar als de meerderheid zegt dat het een goed idee is maar het mag geen geld kosten, dan wil ik die uitdaging wel aangaan."Het kan volgens Annen waarschijnlijk prima zonder dat het extra geld kost. Want ooit moeten de plaatsnaamborden toch vervangen worden. "Als ze kapot zijn of om een andere reden vervangen moeten worden, dan zou je dat heel gemakkelijk en goedkoop kunnen regelen."Sterk Meppel wil de borden in de hele gemeente op den duur vervangen. "De gemeente Meppel is meer dan de stad Meppel. Dus ook Nijeveen, ook Schiphorst, alle plekken waar borden staan."Stel dat het allemaal doorgaat, dan is nog de vraag wat er nou precies op de borden moet komen staan. Volgens het Huus van de Taol moet het Möppelt worden, maar op Facebook leest Annen veel reacties voor de naam Möppel. "Dat zullen we dan wel zien."