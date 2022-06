In Beeld: Examens gehaald, de vlag mag uit!

Als de bus in Zuidvelde stopt om Geert Vos op te halen, is zijn moeder de enige die op het lawaai van de feestbus afkomt. Geert is in geen velden of wegen te bekennen en volgt pas minuten later. Het blijkt dat hij met de trekker het land op was, in afwachting van zijn examenuitslag. "Ik was aan het grasmaaien", lacht hij breeduit. Leeuwarden is zijn volgende bestemming, waar hij na de zomervakantie een opleiding tot melkveehouder gaat volgen.