Nieuwe techniek brengt prostaatkanker beter in beeld

"We plakken in feite een radioactief vlaggetje aan die eiwitten", zegt nucleair geneeskundige Henk Stevens. "Nadat de stof via een infuus aan de patiënt is toegediend, wordt een scan gemaakt. Hiermee wordt het lichaam van de patiënt gedetailleerd in beeld gebracht."De scan is uitermate geschikt om eventuele uitzaaiingen op te sporen en brengt de kleinste afwijkingen aan het licht. Daardoor kan het stadium van prostaatkanker beter worden vastgesteld en behandeld.Treant is het enige ziekenhuis in Drenthe dat de techniek gebruikt.