Stadskanaal stelt bedden beschikbaar aan asielzoekers Ter Apel

Stadskanaal ziet naar eigen zeggen "met lede ogen aan" dat in Ter Apel met enige regelmaat mensen buiten of op stoelen slapen. "Dit vinden wij mensonterend", aldus burgemeester Klaas Sloots. "En ondertussen hebben wij hier een grote tent met honderd bedden leeg staan. Daarom zijn we in gesprek gegaan met het COA met als uitgangspunt dat wanneer het COA inschat dat er wederom mensen buiten of op stoelen slapen, het COA dan gebruik kan maken van de doorstroomlocatie voor Oekraïners in Stadskanaal."

Omdat gebleken is dat er vandaag al mensen in Ter Apel een slaapplaats nodig hebben, slapen de eerste vluchtelingen meteen al komende nacht in de tent aan de Manegelaan in Stadskanaal. De bedoeling is dat mensen in Stadskanaal voor een nacht onderdak krijgen en de volgende dag weer naar een nieuwe locatie gaan. Als de tent met de bedden nodig is voor Oekraïners, dan stopt de tijdelijk gemaakt afspraak met het COA.