TT Museum wordt vandaag officieel geopend; bezoekers vanaf zaterdag welkom

Het pop-up TT Museum van RTV Drenthe is van 11 tot en met 25 juni tussen 10.00 en 17.00 uur dagelijks geopend en de entree is gratis. Woon je in de buurt? In verband met de verwachte drukte tijdens de TT week, is het verstandig om het tijdelijke museum al in de eerste week te bezoeken.