Eigenaar wil rottweiler terug van gemeente Assen

De man eiste voor de Raad van State daar onmiddellijke teruggave van zijn ruim zes jaar oude hond. Die nam de gemeente Assen afgelopen augustus in beslag na het zoveelste bijtincident. Volgens de woordvoerder van Assen is het gemeentebestuur ‘helemaal klaar met Renzo’.In 2016 werd Renzo al eens in beslag genomen nadat die een fietser had gebeten. Daarna kreeg de eigenaar de hond terug onder strikte voorwaarden dat hij buiten aangelijnd en gemuilkorfd moest worden. Dat ging goed tot vorig jaar toen hij bij drie bijtincidenten met andere honden betrokken was.Hoewel hij was aangelijnd ontbrak de muilkorf. Dat deed voor de gemeente Assen de deur dicht. De eigenaar betoogde donderdag voor de rechter dat hij nooit had begrepen dat zijn hond te allen tijde gemuilkorfd moest zijn."Dat heeft niemand van de gemeente mij ooit verteld. Dat is ook het grote probleem met de gemeente Assen. Die praat niet met mij. Ik ben al 57 jaar inwoner van Assen en toch weigert de gemeente in gesprek te gaan. Ik had Renzo zeker gemuilkorfd als ik had geweten dat hij anders weer in beslag zou worden genomen. Ik ben nu bereid om hem buiten altijd te muilkorven. "Volgens de woordvoerder van de gemeente Assen was de hondenbezitter of in ieder geval diens raadsman klip en klaar op de hoogte gesteld van het muilkorfgebod."Assen heeft in 2016 al eens met de hand over het hart gestreken en de hond teruggegeven. In juli 2018 verspeelde Renzo zijn laatste kans." De Raad van State gaat in deze spoedprocedure beslissen of Renzo in afwachting van de bodemzaak later dit jaar nu al terug mag naar zijn baasje, of dat zij eerst de bodemzaak en einduitspraak moeten afwachten.Uitspraak in de spoedzaak volgt binnen twee weken.