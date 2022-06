LTO Noord-voorzitter Bruins vreest stikstofplannen: 'Minister lijkt op ramkoers'

"Als het waar is wat we afgelopen week in NRC hebben gelezen, lijkt het of de minister echt op ramkoers ligt", zegt voorzitter Dirk Bruins van de noordelijke afdeling van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Die krant meldde dat in het programma staat dat 70 tot 80 procent minder stikstof uitgestoten moet worden rond kwetsbare natuurgebieden, om die te beschermen. Bruins: "Dan gaat er grootschalig gekort en ingegrepen worden op boerenbedrijven. In Drenthe hebben we best veel Natura 2000-gebieden. Daar zitten ook boeren omheen."