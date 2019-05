Justitie wil geld zien van kopstukken graafmachinebende

De 54-jarige Jozef I. heeft volgens het OM bijna 50.000 euro verdiend met zijn jarenlange oplichtingspraktijken. De man is al talloze keren veroordeeld voor oplichting en zit -inclusief voorarrest- voor deze zaak al een paar jaar in vast in Veenhuizen. Hij heeft zijn straf van vier jaar cel geaccepteerd. Het OM eist dat hij zijn criminele winst van 50.000 euro aan de staat betaalt.Een veel te hoog bedrag, stelt zijn advocaat Meindert Doornbos. “In de gevangenis wordt hij begeleid naar werk, maar hij zal daarna nooit een baan krijgen die ver boven het bijstandsniveau uitkomt. Hij kan 50 euro per maand aflossen, maar niet meer. Als hij 50.000 euro moet betalen, is hij dus nog jaren bezig.”“Ik heb veel gedaan in mijn carrière, maar zoveel geld heb ik nooit gehad”, aldus de Assenaar zelf. Hij houdt het erop dat hij zo’n 8.000 euro met de graafmachinebende heeft verdiend. Hij vreest dat justitie hem na zijn celstraf opnieuw vastzet als hij niet alles kan afbetalen.“Mijn cliënt is al eerder ruim een jaar gegijzeld geweest, maar daarna kon hij nog steeds niet betalen”, aldus Doornbos. “Nog een gijzeling kan mijn vrouw niet aan”, reageerde I., terwijl hij in tranen uitbarstte. Doornbos pleitte voor kwijtschelding.De officier van justitie piekert er niet over. Hij vindt dat misdaad niet mag lonen. “Dat doet het wel als hij niks hoeft te betalen. Ook kan dat een motivatie voor hem zijn om weer mensen te gaan oplichten.”De aanklager heeft alle 74 aangiftes meegenomen in de berekening van wat I., zijn neefje en zijn schoonzoon moeten gaan betalen. Bij schoonzoon Mike V. (38) komt dat neer op ruim 63.000 euro en bij neefje Michel I. (30) op 30.000 euro. Zij zijn veroordeeld tot vier en drie jaar cel, maar beiden in hoger beroep gegaan. Wanneer het hof in Leeuwarden hun zaken behandelt, is niet bekend.Op 20 juni beslist de rechtbank wat de mannen moeten betalen.