Uroloog berispt voor afzetten verkeerde bijbal

Als uiterst redmiddel zou de ontstoken bijbal eind 2017 worden verwijderd. Maar na de operatie was die nog voelbaar. De gezonde bijbal was verdwenen. De arts geloofde dit in eerste instantie niet en wilde niet naar het bed van de patiënt komen. Die liet zich met bed en al naar de arts rijden.De arts constateerde toen pas de fout. Hij had volgens de tuchtrechter voor de operatie een pijl moeten zetten bij de te verwijderen bijbal. Maar dat had de arts niet gedaan. Hij volgde daarbij niet het protocol. Bovendien vermeldde de arts in het operatieverslag dat hij de pijl wel had gezet. Dat de pijl ontbrak kwam aan het licht doordat de patiënt foto’s maakte direct na de operatie.De arts is volgens de tuchtrechter ernstig nalatig geweest. Na het incident ging de arts op vakantie zonder de calamiteit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hij informeerde de huisarts van de patiënt niet over de verdere zorg. ,,Dit is laakbaar gedrag. De arts nam niet zijn professionele verantwoordelijkheid. Hij toonde geen inzicht”, zei de tuchtrechter.De patiënt verweet de uroloog ook dat hij koos voor een onnodige operatie en de patiënt hierover onvoldoende informeerde. Deze klachten achtte de tuchtrechter ongegrond. Het is niet ongebruikelijk dat een dergelijke ingreep als laatste redmiddel wordt toegepast, zei de rechter.De patiënt is inmiddels overgestapt naar het UMC in Groningen. Zijn leven staat sinds de foutieve operatie op de kop. Door de voortdurende pijn raken de spieren verkrampt. Hierdoor straalt pijn uit naar de heupen, zijn bekken en onderrug. ,,Ik kan geen onderbroek dragen, niet meer mijn benen bij elkaar houden en ik ben nu volledig arbeidsongeschikt”, zei hij.