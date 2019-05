Brandstichter 'aso-azc' moet twee jaar op de blaren zitten

Een 37-jarige Algerijnse asielzoeker moet twee jaar de cel in, omdat hij in november brand stichtte in het aso-azc in Hoogeveen. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

De man werd op de avond van 8 november erg boos op het personeel van de extra beveiligde toegangslocatie (ebtl), zoals de afdeling van het asielzoekerscentrum in Hoogeveen officieel heet. Hij was net overgeplaatst vanuit een ander azc en het personeel in Hoogeveen weigerde hem de medicijnen te geven waar hij om vroeg. Volgens een GGD-arts gebruikte de man ze als genotsmiddel en had hij ze in werkelijkheid niet nodig.Uit woede barricadeerde de Algerijn de deur en stak hij op zijn bed een stapel gordijnen, handdoeken en beddengoed in brand. “Door zijn toedoen is er een zeer gevaarlijke situatie ontstaan voor andere mensen in het gebouw”, aldus de rechtbank. Personeel van de ebtl had de brand uiteindelijk snel onder controle.De Algerijn, die sindsdien vastzit, zei twee weken geleden in de rechtszaal dat hij die avond ‘niet bij zijn volle bewustzijn was’ en dat het nooit zijn bedoeling was om brand te stichten. Omdat hij spijt heeft betuigd en van de medicatie af is, gaf de rechtbank hem vier maanden minder straf dan het Openbaar Ministerie had geëist.