Op weg naar nieuwe avonturen met Het Prentenboek

Doe mee met de quiz

ROEG! zoekt sporen met Ren

é

Nauta

Het Prentenboek is vandaag verschenen. In dit boek bundelen René Nauta en Aaldrik Pot veertig jaar aan ervaring met het zoeken naar prenten. "We willen je op weg helpen avonturen te beleven", schrijven ze in de introductie.Het is een naslagwerk over de voetafdrukken van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en ongewervelden die voorkomen in Noordwest-Europa. In het boek van 452 pagina’s staan de prenten van ruim honderd soorten, in beeld gebracht met meer dan zevenhonderd foto’s en ruim 350 tekeningen.Bijzonder aan dit naslagwerk is dat er ook foto's in staan van prenten die niet zo duidelijk zijn. Je komt namelijk vaak onvolledige prenten tegen. Nauta en Pot laten zien hoe je deze prenten toch kunt lezen. Ook geeft Het Prentenboek aan wat de belangrijkste verschillen zijn tussen prenten die erg op elkaar lijken.Het boek is zowel voor de beginnende speurder als de ervaren spoorzoeker. De auteurs roepen op om het boek te zien als een handvat: 'want echt iets leren over sporen gebeurt buiten. Oftewel: Learning about tracks means a lot of dirttime.'