Man heeft voor 480.000 euro aan drugs in flat: 2,5 jaar cel

Op 28 oktober vond de politie 61 kilo speed en xtc in de flat en het schuurtje van de man aan de Spehornerbrink in Emmen. De drugs hadden een straatwaarde van 480.000 euro. De drugs werden in de flatwoning ingepakt en de pakketjes werden per post naar Duitsland gestuurd.De politie viel de woning binnen nadat agenten hadden gezien dat de bewoner met een andere man tassen met vijftig kilo speed naar binnen bracht. Ze hadden de jonge Emmenaar al iets langer op de korrel en hielden hem in de gaten.De zaak kwam aan het rollen tijdens een politieonderzoek naar een andere zaak. Via het Team Criminele Inlichtingen kwam er informatie binnen over de flat van de jonge Emmenaar, die als inpakhuis diende. Dat bekende de man ook, maar hij verklaarde in de rechtbank dat dat sinds enkele weken was en dat hij er zelf amper iets vanaf wist. Dat gelooft de rechtbank niet.De man verklaarde namelijk eerder bij de politie dat het al maanden speelde en hij zelf ook inpakte. Wel gaat de rechtbank er vanuit dat de man in opdracht van anderen werkte.Behalve de drugs lag er in de flat ook een grote hoeveelheid spullen bestemd voor het maken en versturen van postpakketjes, zoals enveloppen en postzegels in de flat.De rechtbank vond de zaak te ernstig om de man alleen een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf te geven, zoals zijn advocaat heeft bepleit. Volgens haar kon de man, die in een telefoonwinkel werkte en muziekles gaf op een school, de gevolgen van waar hij mee bezig was, niet goed overzien. Hij had ook geen strafblad.Het Openbaar Ministerie vond juist dat de Emmenaar vier jaar onvoorwaardelijk moest krijgen, omdat hij zo’n belangrijke schakel in het drugscircuit was geweest. Ook dat ging de rechtbank te ver. ,,Hij had een inpak- en verzendhuis, maar was niet de initiator daarvan. Hij was niet meer dan een tijdelijke schakel.”De rechtbank bepaalde ook dat de Emmenaar toezicht van de reclassering en psychische hulp krijgt.