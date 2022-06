Het routeboek voor festivals: Dit kan je dit weekend doen in Drenthe

"Hallo festival." Die begroeting zal je zomaar dit weekend héél vaak kunnen zeggen. Niet op de laatste plaats tegen het Hello Festival.

Wat begon als Back to the 80's in een lokale discotheek, groeide uit naar Retropop in de buitenlucht en gaat nu door het leven als Hello Festival. Zaterdag 11 juni is het zover. Dit jaar slechts één dag. Maar er is dan wel weer een extra podium: vier in totaal. Onder meer Europe, Dolly Dots, OMD, Al Mckay's Earth Wind and Fire Experience en Bökkers treden op, en ook het Q-Music het Foute uur Live. Vanaf vandaag is de Hello Festivalcamping al geopend.

We tuffen denkbeeldig in de iconische Volkswagen-bus van de Grote Rietplas bij Emmen naar een ander festival op de Drentse agenda voor dit weekeinde. Van het feesten bij het Hello Festival hebben we zin gekregen in een verfrissende duik. Dat doen we in de stadsgrachten van Meppel. Daar vindt het hele weekend het Grachtenfestival plaats. Allemaal oude boten in de grachten, volop muziek in de stad én op het water en de Koninklijke Marine komt met schepen en een Road Show met een belevingscontainer. Op zondag 12 juni is de City Swim, een zwemwedstrijd van zo'n 1400 meter door de grachten. Nieuw dit jaar is de City Sup, op een supboard door de grachten.

We laten de Volkswagenbus voor wat het is en laten de grachten achter ons. We stappen in een Delorean, op weg naar ons volgende evenement. We moeten namelijk een dagje terug in de tijd op de agenda. We gaan terug naar zaterdag 11 juni. Naar de Omloop in Beilen. Voor het Vrij Uut Festival. Dit festival stond eigenlijk al op de agenda voor 2020, in het kader van de culturele gemeente. Nu twee jaar later wordt het alsnog gevierd met veel muziek, dans en andere culturele uitingen. Zo treden er meerdere koren, orkesten en muzikanten uit de regio op. De hele dag is er Beilen aan Zee.

Opnieuw belanden we dus aan het water. Voor de volgende tussenstop willen echt even we droge voeten houden. Het Twee Turven Hoog Festival lijkt ons dus wel wat. We pakken de routekaart erbij en komen uit bij Facet, de bibliotheek in Emmen. Voor het eerst gehouden in 2019, op zaterdag 11 juni is het tijd voor de tweede editie van dit festival voor baby's, peuters en kleuters. Er zijn verschillende workshops, theatervoorstellingen en er zijn informatiekramen te vinden in en rondom de vestiging in Emmen centrum.

Nadat we ons hebben vermaakt met de voorstelling van Zip en Pip, laten we ons in een luxe touringcar. We doen onze voetjes omhoog en rusten maximaal uit. We zijn op weg naar Hoogeveen, voor de Cascaderun. Zondag 12 juni loopt Hoogeveen onder met hardlopers. Er zijn verschillende afstanden en onderdelen: de 5 mijl (8,05 kilometer) en de 10 mijl, kinderen van bijna alle basisscholen in Hoogeveen doen mee aan de Unicefloop en er is nog de GigaG-Cascaderun voor mensen met een beperking.

Volledig uitgeput en halluscinerend van onze inspanning slenteren we de bus weer in. Die brengt ons naar Annen. Op zaterdag 11 juni en zondag 12 juni is daar het Vocaal Festival Annen. We stappen de bus uit en stappen direct een andere bus in. Onderdeel van het Vocaal Festival is de Festival on Tour, op zondag. In een historische bus kan je dan een rondrit maken door het landschap van Aa en Hunze en ondertussen rijdt die bus langs optredens op bijzondere plekken. Verder zijn er tijdens het tweedaagse festival workshops en heel veel optredens.

Nog steeds een beetje herstellende van de Cascaderun, gaan we naar het volgende evenement. We blijven het nog even rustig aan doen en spotten de Wollig Landleven Fair Ruinen op agenda. Op het evenemententerrein van Ruinen is zaterdag 11 juni op een fair voor mensen met passie voor wol. Je kan er wol proeven - we weten niet of we dat letterlijk moeten nemen - ruiken en voelen, en je laten adviseren over wol. Als je daadwerkelijk een hapje wol wil proeven, adviseren wij toch om van een van de foodtrucks gebruik te maken die op het terrein staan.

Kauwend op een stuk wol, maken we ons op voor een volgend sportieve evenement dit weekend. We mekkeren richting Eelde voor het Lemferdinge Open midgetgolfkampioenschap, het jaarlijkse midgetgolftoernooi bij Paterswolde. Zowel individueel als in teamverband kan je op zondag 12 juni meedoen.

We slaan ons balletje iets te hard en lopen hem achterna. We komen hélémaal in Assen terecht. Het lijkt ons beter om maar te stoppen met slaan en gaan over op gooien. Het hele weekend vindt de Dutch Open Darts plaats, in de De Bonte Wever. Op zondag 12 juni is de finale. Voor ons het juiste moment om dit slopende festivalweekend af te sluiten. We juichen mee met de winnaar.