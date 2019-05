Roy bedacht eigen snack op zijn sterfbed; 'Roy's Krokantje' in de verkoop

Roy is september vorig jaar overleden. Aan een agressieve vorm van kanker. Vandaag zou hij achttien jaar zijn geworden. Roy was gek op frikandellen. En op zijn sterfbed bedacht hij een nieuwe snack: Roy's Krokantje.Roy's Krokantje bestaat uit frikandel, paneermeel en nacho's. Een frikandel met een knapperig korstje dus. En vanaf vandaag is hij verkrijgbaar in snackbar AnyTyme in Nieuw-Amsterdam."Ik heb hem zelf al geproefd, en hij is heerlijk", zegt de moeder van Roy. "Het klopt gewoon. Hij ziet er precies zo uit als Roy hem had beschreven. Hij is dubbel gepaneerd, want je mocht van buiten niet zien dat het een frikandel is. Toen ik het krokantje voor het eerst zag werd ik er ook emotioneel van.""Ik hoop dat de snack gaat blijven, want zo blijft Roy ook nog een beetje. Roy zou het fantastisch gevonden hebben. Maar ik geloof zelf dat hij het nog wel meekrijgt op de een of andere manier. Het geeft mij ook kracht om het zware verlies wat beter te dragen."De opbrengst van de verkochte Roy's Krokantjes gaat naar een goed doel: het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar Roy de laatste dagen verbleef.