Heide Expres voldoet niet aan eisen: ‘Jammer dat het balletje telkens bij mij terechtkomt’

“Het hoort gewoon bij de Heide Expres”, zegt Kootstra over de legertruck. “Ik kan wel doorgaan met bijvoorbeeld een trekker, maar je kunt op veel meer plekken in Nederland een soortgelijke tocht doen in een trekker.” De legertruck maakt de tocht door het Holtingerveld uniek volgens Kootstra.Doeven is bezorgd dat als er nu een ontheffing verleent wordt, het risico bij de gemeente komt te liggen. Volgens Kootstra zit dat anders. “Ik heb me laten verzekeren. Als er iets gebeurt, neem ik contact op met de verzekering.”Zijn truck terug keuren naar een landbouwvoertuig is ook geen optie voor de Heide Expres. Dan is hij namelijk niet verzekerd als personenvervoer.Het valt Kootstra op dat na verschillende oplossingen hij degene is die actie moet ondernemen. “Ik vind het erg jammer dat het balletje telkens bij mij terechtkomt.”De Heide Expres chauffeur ziet de toekomst van de legertruck. Toch geeft hij nog niet op. “De gemeente en ik gaan nog met elkaar aan tafel. Wellicht dat we toch nog tot een oplossing kunnen komen.”