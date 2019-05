Hof spreekt man vrij van poging tot doodslag op Zuidlaardermarkt

Het slachtoffer kreeg op 21 oktober 2014 tot twee keer toe een mes in zijn rug gestoken. Dit gebeurde na geduw en getrek in een groepje. Het slachtoffer liep niet alleen klappen op, maar voelde ook dat hij werd gestoken.Hij draaide zich om en zag de verdachte weglopen. Hij zag ook dat de man iets in zijn zak wegfrommelde. Hij liep de man achterna en riep de hulp van de politie in.Vlak bij de plek waar was gestoken lag een mes. Op het mes zat bloed van het slachtoffer en gedeeltelijk dna-materiaal van de verdachte.De man uit Nootdorp ontkent tot op de dag van vandaag. Hij had voor het lossen van paarden het mes even geleend, zei hij. De veroordeling in 2016 berust alleen op het gevonden dna-materiaal op het mes. Het alternatieve scenario van de verdachte vond het Hof niet onaannemelijk. Er bleef geen bewijs over om de man te veroordelen.