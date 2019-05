Actiegroep Stop Tynaarlo: Alternatief supermarktplan Ter Borch ook slecht

"Dat er 500 vierkante meter afgaat is een stapje in de goede richting. Maar 2.500 vierkante meter is nog te groot", stelt de actiegroep.Ook verschuift de projectontwikkelaar het gebouw een paar meter. Daarmee komt het verder van de scholen te liggen. "Mooi, maar niet ver genoeg." 35 minder parkeerplaatsen en meer groen vindt de actiegroep ook heel goed. "Maar behoud van de monumentale bomen is nog veel beter." Ook de elkaar kruisende verkeersstromen rond de supermarkt blijven bestaan. Al met al is ook het alternatief onacceptabel, is het eindoordeel van de actiegroep.Dinsdag kwam de projectontwikkelaar VOF Ter Borch op de valreep - een paar uur voor de raad van Tynaarlo - met een aangepast plan voor de omstreden supermarkt. Er was geluisterd naar bewoners en politiek, zo zeiden ze, om zo meer draagvlak te krijgen. Daarom kan de supermarkt, net als de parkeerplaats, iets kleiner, komt er meer groen en komt de bouw verder van de scholen af te liggen.De actiegroep hoopt dat politiek Tynaarlo ook inziet dat het alternatieve plan de situatie er niet echt beter op maakt. "Dit blijft een slecht plan en moet gewoon van tafel. Wat ons betreft stemt de gemeenteraad het over twee weken weg. Dan ontstaat er een nieuwe situatie en een nieuwe procedure, met misschien een kans voor het beste plan. Dat blijft in onze ogen een kleine supermarkt, met erboven appartementen", zegt woordvoerder Koos Bogaerts.De actiegroep Stop Tynaarlo strijdt al jaren tegen de 'megasupermarkt'. Die zou niet passen in hun groene wijk, en brengt ook de verkeersveiligheid in gevaar door alle parkeerdrukte en vrachtverkeer, en dat alles vlakbij scholen.Het steekt de actiegroep dat er ondanks hun protest jarenlang niets gewijzigd kon worden aan het plan en dinsdag ineens wel. "Al die jaren dat we in gevecht waren, kon het volgens de projectontwikkelaar nooit anders. Nu ze bakzeil dreigen te halen bij de raad, kan het wel. Dat voelt echt niet goed", besluit Koos Bogaerts.Over twee weken praat de raad van Tynaarlo voor de zoveelste keer over de supermarkt in Ter Borch.