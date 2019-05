Definitief geen bovenbouwlocatie havo en vwo in Beilen

Het college van Midden-Drenthe stelt wel voor negen ton te investeren in vmbo-techniekonderwijs. In de nieuwbouwplannen van de middelbare school wordt de onderbouw van Dr. Nassau en Vincent van Gogh samengevoegd.Het project om een nieuwe middelbare school te realiseren in Beilen loopt al veertien jaar. Het besluit om geen bovenbouw voor hbo en vwo te realiseren in het dorp is een belangrijke ontwikkeling in het langlopende project.Eerder dit jaar lieten CS Vincent van Gogh en Dr. Nassaucollege in Beilen samen met de gemeente een extern onderzoek uitvoeren. Daarmee wilden ze kijken of er animo voor een bovenbouwlocatie zou zijn. Nu kunnen havo en vwo-leerlingen alleen de eerste drie jaar les krijgen in Beilen voordat ze moeten reizen naar locaties in Assen.Die behoefte is er niet, blijkt nu. “Uit het onderzoek komt naar voren dat een havo-top niet haalbaar is, maar vmbo-techniek wel. De scholen zijn de plannen nu verder aan het uitwerken en de verwachting is dat ze eind mei een definitief besluit nemen”, meldt de gemeente Midden-Drenthe.Voor een haalbaar plan zou de school 120 bovenbouwleerlingen nodig hebben. In totaal komt het onderzoek uit op tachtig potentiële scholieren, maar dat aantal is te laag. Op die manier kan de school niet alle profielen aanbieden.Alice Vellinga van CS Vincent van Gogh is teleurgesteld in de resultaten van het onderzoek. “We hadden het graag gewild. Het was voor ons een langgekoesterde droom om ook van Beilen een bovenbouwlocatie te maken, maar wij kunnen niet aan de lange termijneisen voldoen. Als we het doen, dan willen we het ook goed doen en dat kan niet met dit aantal leerlingen. Daarvoor is het verzorgingsgebied Midden-Drenthe te klein. ”Daarnaast speelt interne concurrentie een rol. Als potentiële bovenbouwleerlingen van de locaties in Assen hun school in Beilen zouden afronden, worden deze leerlingen van de locaties in de Drentse hoofdstad weggetrokken. In Assen wordt al gesproken van een dalend aantal leerlingen en het verkassen van leerlingen zou daarbij niet meewerken.Vellinga is niet bang voor een dalend aantal leerlingen in de onderbouw in Beilen. “Uit de directe omgeving hebben we veel leerlingen en dat is de afgelopen jaren stabiel. Dat komt ook doordat onze doorstroom naar de locaties in Assen goed is.”Volgens het onderzoek zou voor techniekonderwijs wel genoeg draagvlak op de nieuwe school zijn. “Op basis van het onderzoek valt een toename van vijftig leerlingen te verwachten. Dit is voor de scholen aanleiding het proces voor vmbo-techniekonderwijs in Beilen op te starten”, meldt de gemeente, die enthousiast is over het plan.“Het is mooi dat ook de samenwerking met het bedrijfsleven is gezocht. Op die manier kan het techniekonderwijs ook een bijdrage leveren aan de economische ontwikkelingen in Midden-Drenthe", vertelt wethouder Dennis Bouwman.De scholen zijn erg blij met het voorstel van het college voor de vmbo-school. “Het is fantastisch! De gemeente financiert al een prachtig nieuw gebouw en nu komt er misschien nog een extra stuk voor techniekonderwijs bij aan. Dat vult ons aanbod naast het zorg- en welzijnsprofiel goed aan”, aldus Vellinga.Voor het plan om in Beilen de twee scholen in een nieuwe locatie samen te voegen trekt de gemeente zeventien miljoen uit. Daarnaast stelt het college nu voor negen ton extra te investeren in techniekonderwijs. Dat geld is al gereserveerd en de gemeenteraad besluit er 28 mei over.