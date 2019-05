‘Fly-over bij Gieten beste oplossing voor dagelijkse files op N34’

Er is eigenlijk maar één goede oplossing voor de dagelijkse fileproblemen bij de rotonde in Gieten: het bouwen van een fly-over. Daarbij komt de N34 over de N33 heen te liggen. Dat is de overtuiging van wegenbouwdeskundige Piet Muijzert.

Muijzert geldt als een autoriteit in de wegenbouw en werkte mee aan diverse grote infrastructurele projecten in ons land. Vandaag kwam hij zijn ideeën toelichten bij de gemeente Aa en Hunze.Volgens Muijzert is de fly-over, die tussen de 47 en 42 miljoen zou kosten, de beste oplossing. Nu staat het verkeer dagelijks stil tijdens de spits. Dagelijks gaan er volgens Muijzert 22.000 auto’s over de rotonde.Muijzert denkt dat zijn plan niet alleen een einde maakt aan de dagelijkse files. “Als je schermen plaatst dan pak je ook gelijk de geluidsoverlast aan en tegelijk kun je stroom opwekken door zonnepanelen te plaatsen bovenop de zijwanden.”Wethouder Bas Luinge van Aa en Hunze noemt het gesprek met Muijzert informatief en wil diens plan met de provincie bespreken. De N34 is een provinciale weg.Gedeputeerde Henk Brink laat weten dat een fly-over één van de opties is. “Ik vind het mooi dat er veel mensen meedenken over wat de beste oplossing is. Ook een klaverblad of zelfs een kleine omleiding van de N34 zijn mogelijkheden. Eind dit jaar hopen we de knoop door te hakken en kunnen de procedures beginnen.”De provincie heeft in totaal 90 miljoen euro beschikbaar om de N34 aan te passen. Daarbij gaat het niet alleen om het knooppunt Gieten, maar ook om het verdubbelen van een aantal delen van de weg.