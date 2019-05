Ruim 2.200 fans verlengen seizoenkaart FC Emmen

De nieuwe uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

Tot en met gisteren konden seizoenkaarthouders hun seizoenkaart met korting verlengen, als beloning voor het vertrouwen in de Drentse club.Fans met een seizoenkaart die nog niet verlengd hebben, kunnen dat tot en met 8 juni zonder de korting nog doen. Daarna krijgen de meer dan duizend mensen die op de wachtlijst staan een kans om een niet verlengde kaart te kopen, mochten er kaarten vrijkomen.Woordvoerder Marc Timmer van FC Emmen spreekt van een grote sprong ten opzichte van vorig seizoen. "Toen we in de Jupiler League speelden, hadden we zo 600 tot 700 seizoenkaarthouders. Het is geweldig dat er nu al 2.200 mensen hebben verlengd terwijl eredivisievoetbal nog niet eens definitief is."FC Emmen staat momenteel vijftiende in de eredivisie, maar heeft het spelen hierin voor komend seizoen nog niet veiliggesteld. Mochten de Drenten in 2019/2020 in de Keuken Kampioen Divisie spelen, dan krijgen seizoenkaarthouders een deel van hun aankoopbedrag terug.Timmer: "Maar daar gaan we natuurlijk niet vanuit. Als we gewoon in de eredivisie blijven, dan verwachten we dat 95 procent van de mensen hun kaart weer gaat verlengen en door de wachtlijst direct weer uitverkocht zijn."