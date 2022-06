Stikstofplannen kabinet: Drentse landbouw krijgt harde tik

Drie opties

Verduurzamen betekent bijvoorbeeld minder dieren per hectare, overschakelen op biologische landbouw en produceren van nieuwe producten als eiwitrijke gewassen. Verdere verduurzaming kan daarnaast via technische innovaties. Mochten boeren daar niet aan willen of kunnen voldoen zijn het bedrijf verhuizen of vrijwillig beëindigen de opties die op tafel komen.

De ministers zeggen voor alle opties kennis en geld beschikbaar te stellen. "Via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe-regeling), subsidie voor jonge of startende boeren (vestigingssteun in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)) en het Omschakelprogramma voor Duurzame Landbouw." In het GLB is ook 120 miljoen euro beschikbaar voor een ecoregeling, boeren ontvangen dan geld als zij bijvoorbeeld kiezen voor extra weidegang van het vee.

Prijs producten

Minister Staghouwer zegt het belangrijk te vinden dat boeren een toekomst hebben in Nederland. Hij wil dat de hele keten (zoals supermarktketens, consumenten) bijdragen aan verduurzaming van de landbouw. "Een boer kan alleen zijn of haar bedrijfsvoering duurzaam veranderen als de hele keten meewerkt. Het échte perspectief voor de agrariërs wordt immers bepaald door de vraag naar duurzamere producten uit de markt en de juiste prijs die de boer daarvoor krijgt", stelt het ministerie.

Staghouwer geeft na de zomer ketenpartijen de opdracht om concrete acties te ondernemen om het verdienvermogen van duurzame boeren te verbeteren. "Mocht dit onvoldoende van de grond komen, dan volgen wettelijke verplichtingen."

Voorrang land

Op plekken waar boerenbedrijven volgens het kabinet wel goed passen, krijgen ze voorrang op de grond. "Landbouw krijgt in deze gebieden voorrang boven functies die minder afhankelijk zijn van omgevingsfactoren, zoals zonneparken, distributie- of datacentra. In gebieden waar de natuur of de bodem en het grondwater sterk onder druk staat, zal de landbouw hoe dan ook extensiever ingericht moeten worden met meer aandacht voor het beheer van natuur en landschap."